Stevie Nicks had ‘rare infectie’ aan been

Stevie Nicks kampte met een “rare infectie” aan haar been. Dat zei de voormalig Fleetwood Mac-zangeres tijdens haar show in Glasgow. Eerder deze maand moest Nicks twee concerten uitstellen door een blessure aan haar been.

“Ik weet niet wat er is gebeurd. Ik heb gewoon een rare infectie en het is gewoon raar gegaan”, zei de zangeres volgens entertainmentwebsite Deadline tegen het publiek.

Nicks vertelde dat ze vlak voor de desbetreffende shows in Glasgow en Manchester in een “fantastisch kasteel” verbleef, toen ze erachter kwam dat het niet goed ging met haar been. “Uiteindelijk keek ik naar mijn assistente – het was ongeveer twee uur ’s nachts – en ik zei: ‘Ik denk dat we naar de eerste hulp moeten’. Ze keek me aan en ik zei: ‘Ik maak geen grapje! Ik denk dat we naar het ziekenhuis moeten’.”

De zangeres ging snel naar het ziekenhuis, waar een kleine chirurgische ingreep plaatsvond. Na een paar dagen herstel kon ze weer optreden. Nicks komt later deze maand met haar Europese tour naar Nederland. Ze staat op 19 juli in de Ziggo Dome in Amsterdam.