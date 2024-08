Star Wars-actrice Daisy Ridley onthult: ik heb een auto-immuunziekte

Daisy Ridley lijdt aan de ziekte van Graves, een auto-immuunziekte die schildklierproblemen veroorzaakt. De Star Wars-actrice vertelt aan het tijdschrift Women’s Health dat ze vorig jaar september werd gediagnosticeerd.

De 32-jarige Ridley kreeg last van onder meer een verhoogde hartslag, gewichtsverlies en uitputting na de opnames van de thriller Magpie. “Ik dacht: ik heb net een stressvolle rol gespeeld, dus dat is waarschijnlijk waarom ik me zo slecht voel”, vertelt ze over het moment vlak voor haar diagnose.

Haar arts vertelde haar dat mensen die lijden aan de ziekte van Graves vaak zeggen dat ze zich “moe en raar” voelen. Dat herkende de actrice. “Ik dacht dat ik me gewoon ergerde aan de wereld”, zegt ze. “Maar het blijkt dat alles zo snel werkt dat je niet kunt chillen.”

‘Holistische dingen’

Ridley let op haar dieet en doet aan onder meer acupunctuur om haar symptomen te verminderen. “Ik doe redelijk wat holistische dingen, maar ik begrijp ook dat het een privilege is dat ik die dingen kan doen.”