Snelle blikt terug: ‘Geweldig begin van dit jaar’

Tekst: Nicky Molendijk

Snelle blikt terug op de Vrienden van Amstel LIVE-concerten waarvan hij onderdeel was. Op Instagram deelt de zanger een aantal toffe foto’s. “Wat een geweldig begin van dit jaar!”

“Wat een vlucht! Erg dankbaar voor alle geweldige momenten samen met m’n vrienden voor en achter de schermen!”, begint Snelle zijn bericht. De zanger deelde een reeks foto’s die gemaakt zijn tijdens de veertien shows die in januari plaatsvonden in Rotterdam Ahoy. Snelle trad op met collega-artiesten als Nick Schilder, Yves Berendse, RONDÉ, Krezip en Typhoon.

“Nu gaan we eens even uitrusten en voorbereiden op de theatertour die volgende week al van start gaat”, vervolgde Snelle in zijn bericht. Ook hint hij erop dat hij in 2025 “lekker veel muziek” gaat uitbrengen.