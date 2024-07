Selena Gomez baalt van roddels over cosmetische ingrepen

Selena Gomez heeft op TikTok gereageerd op een gebruiker die speculeerde over of de zangeres cosmetische ingrepen heeft laten doen. In de video uit 2023 vergeleek de tiktokker oude foto’s van Gomez met recentere foto’s van de Golden Globes. “Eerlijk gezegd haat ik dit”, reageerde Gomez zondag. “Ik heb botox, dat is het. Laat me met rust.”

Daarnaast zegt Gomez dat ze medicijnen neemt vanwege “opvlammingen”. In 2014 werd de zangeres gediagnosticeerd met Lupus, een ongeneeslijke auto-immuunziekte waarbij perioden van opvlammingen worden afgewisseld met perioden waarin de symptomen afnemen.

Verdrietig

In een nieuwe video biedt de tiktokker haar excuses aan. “Jij bent niemand verschuldigd om uit te leggen waarom je er niet hetzelfde uitziet als toen je een tiener of twintiger was”, vertelt ze. Daarop reageerde Gomez met, “Ik hou van je. Het gaat niet om jou. Soms word ik gewoon verdrietig.”