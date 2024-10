Schoen Doutzen Kroes zit vast tijdens Victoria’s Secret-show

Doutzen Kroes (39) heeft tijdens de Victoria’s Secret-show een klein probleem met haar schoen. Deze zit vast, maar ze lost het snel op en vervolgt haar catwalkloop met opgeheven hoofd.

Het Amerikaanse lingeriemerk stopte in 2019 met de modeshow waarin supermodellen als ‘Angels’ in lingerie met grote vleugels optraden. Hoewel het evenement de afgelopen jaren in aangepaste vorm doorging, heeft Victoria’s Secret recentelijk aangekondigd dat de traditionele catwalkshow weer terugkeert. Doutzen Kroes, die tien jaar geleden voor het laatst aan het spektakel deelnam, liep mee als ‘Angel’ voor deze gelegenheid.

Op beelden die het Amerikaanse tijdschrift People online heeft gedeeld, is te zien dat Doutzen’s schoen vast komt te zitten tijdens haar loopje. Ze gaat door haar knieën om haar schoen weer aan te trekken. Zodra ze haar schoen weer aan heeft, loopt Doutzen zelfverzekerd verder. Ook steekt ze haar handen zelfverzekerd in de lucht, wat aangeeft dat niets haar kan tegenhouden.

#DoutzenKroes liet een klein ongelukje haar moment op de #VSFashionShow niet verpesten, schrijft het tijdschrijft bij de video.

Dit was de eerste show van Victoria’s Secret in zes jaar, en zoals vanouds draaide het om sexy lingerie. Grote namen zoals Kate Moss en Tyra Banks waren ook van de partij.

Na haar besluit om in 2022 te stoppen met modellenwerk, keerde Doutzen dit jaar terug. Ze heeft haar kijk op de wereld tijdens de coronaperiode veranderd en is nu selectiever in wat ze accepteert. Het model voelt zich sinds haar laatste optreden op de catwalk als een ‘ander persoon’, mede door jaren van zelfreflectie. “Ik heb geleerd dat werk niet is wie ik ben. Ik ben niet mijn werk”, zei ze. “Alles wat ik mag doen voor mijn werk is een bonus – en ik geniet er echt, echt van.”

TEKST: DENISE DELGADO

BEELD: GETTY IMAGES/INSTAGRAM: @PEOPLE