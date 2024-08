Doutzen Kroes maakt comeback: ‘Ik werd geleefd’

Doutzen Kroes was een tijd helemaal klaar met de modellenwereld. Het 39-jarige Friese model voelde zich jarenlang “geleefd”, vertelt ze in modeblad Vogue, dat vanaf 22 augustus in de winkels ligt. Sinds kort loopt Kroes weer shows.

Lange tijd had het topmodel niet door dat ze het zelf niet voor het zeggen had. “Als mensen dat tegen me zeiden, dacht en antwoordde ik: welnee, ik bepaal alles zelf, maar ik kwam erachter dat ik totáál ben geleefd”, vertelt ze. “Iedereen kon zijn creatieve ei op mij kwijt, fotografen, stylisten, visagisten, maar ik werd niet gehoord. Daar was ik zó klaar mee.”

Kroes had er genoeg van dat ze geen “stem” had. “Daar kwam onder andere mijn rebellie ook uit voort”, zegt ze. Zo sprak ze zich eens uit over de situatie in de Palestijnse gebieden, maar die tweet moest ze verwijderen. Ook kreeg Kroes tijdens de coronacrisis veel kritiek, omdat ze zich uitsprak tegen vaccineren. “Ik móést even uit die ratrace, helemaal terug naar nul.”