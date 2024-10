Kritiek op ‘wiebelig loopje’ van model Tyra Banks tijdens comeback

‘Niet iconisch’, ‘slecht’, ‘verschrikkelijk’. De kritieken op Tyra Banks (52) tijdens haar comeback op de Victoria’s Secret-catwalk zijn hard. Critici wijzen erop dat Tyra nu iets laat zien op de catwalk wat zij nooit zou accepteren bij de modellen tijdens ‘America’s Next Top Model’.

Tyra Banks is een bekend supermodel en televisiepersoonlijkheid. Ze werd beroemd als een van de eerste Afro-Amerikaanse modellen die de covers van tijdschriften zoals Sports Illustrated haalde en was een Victoria’s Secret Angel. Daarnaast werd ze vooral bekend als de presentatrice van het populaire tv-programma America’s Next Top Model, waarin ze aspirant-modellen begeleidde. Na een afwezigheid van zes jaar lijkt ze een comeback te maken.

Op beelden die Vogue deelde, is te zien hoe Tyra in New York over de catwalk loopt, terwijl het publiek uitzinnig reageert. Online reacties op haar verschijning zijn echter minder positief. Vooral haar loopje wordt veel besproken. ‘Dat loopje, dat kan echt niet,’ klinkt het. ‘Als jurylid zou ze dit wiebelige loopje naar huis hebben gestuurd in ANTM‘, schrijft een ander. ‘Dit was niet iconisch. Haar loopje was slecht, haar outfit was verschrikkelijk,’ gaat nog iemand verder.

Bekijk Tyra’s loopje hieronder:

Ook waren kijkers behoorlijk kritisch op de rest van de show. Fans noemden de nieuwe opzet van het evenement, dat zes jaar geleden werd stopgezet, ‘saai’ en ’teleurstellend’. ‘Victoria’s Secret is teruggekomen met de saaiste show ooit,’ schrijft iemand op X. ‘De Victoria’s Secret-show ziet er nu zo modern en saai uit, ik ben teleurgesteld’, schrijft een ander.

Victoria’s Secret Fashion Show 2024

Positief geluid

Tyra reageert zelf ook onder de post van Vogue. ‘Ik ben klaar voor meer’, schrijft ze. Gelukkig zijn er ook mensen die haar terugkeer met veel enthousiasme hebben verwelkomd. ‘Je was fantastisch’, laten die weten. ‘Je bent een icoon, we houden altijd van je!’

Lees ook: Tyra Banks krijgt zoontje via draagmoeder

TEKST: DENISE DELGADO

BEELD: GETTY IMAGES/INSTAGRAM: @VOGUEMAGAZINE