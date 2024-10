Relatie Lupita Nyong’o en Joshua Jackson op de klippen gelopen

Lupita Nyong’o is weer vrijgezel. In een interview met Harper’s Bazaar laat de actrice weten dat ze momenteel geen romantische relatie heeft.

De Oscarwinnende actrice werd in het afgelopen jaar gelinkt aan acteur Joshua Jackson. Maar die relatie is dus weer voorbij. Nyong’o houdt nu vooral van haar kat Yoyo. “Als ik ooit het geluk heb weer een romantische relatie te hebben, dan is dat dankzij hem”, zegt ze over haar kat.

Mondje dicht

De 41-jarige actrice, onder meer bekend van films als Black Panther en 12 Years a Slave, had eerder een relatie met Selema Masekela. Ze liet het destijds op Instagram weten toen die relatie voorbij was. In de toekomst zal ze zich niet meer zo expliciet uitspreken over het einde van haar relaties. “Het is al moeilijk genoeg om privé met liefdesverdriet om te gaan”, aldus Nyong’o.