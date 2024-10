Regisseur Gooische Vrouwen geeft uitleg over ‘filtergebruik’

Het filter dat in sommige scènes te zien is over beelden van het langverwachte nieuwe seizoen van Gooische Vrouwen is toegevoegd omdat het tijdens de opnames slecht weer was. Dat verklaarde regisseur Will Koopman maandag in RTL Boulevard, nadat het veel kijkers was opgevallen.

“We hadden gewoon een ongelooflijk slechte zomer. En in het Gooi schijnt altijd de zon dus we moesten ongelooflijk veel lampen gebruiken om de zon te kunnen laten stralen”, geeft Koopman als uitleg. “En dan komen er ook heel veel filters bij omdat het licht ook best wel hard is dan. Dat is een beetje hoe het in elkaar zit.”

Verschillende kijkers schreven op sociale media over de filters. Sommigen vroegen zich af of hoofdrolspeelster Linda de Mol erom had gevraagd.

“Ik word alleen helemaal gek van dat krankzinnige softfilter dat alleen op de scènes met Linda de Mol lijkt te zijn toegepast”, schreef documentairemaakster Jessica Villerius bijvoorbeeld op Instagram. “Naast dat het heel ‘zero’s’ is, maakt het de serie gewoon niet mooier vind ik. Linda is een mooie vrouw, die heeft geen extra filter nodig. Leidt nu alleen maar af.”