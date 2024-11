Politicus Rob Jetten gaat trouwen met zijn Nicolás: ‘Ik vond dat het wel eens tijd werd’

Partijleider en D66-fractievoorzitter Rob Jetten gaat trouwen met zijn partner, de Argentijnse hockey-international Nicolás Keenan. Dat deelt de 37-jarige politicus dinsdag op Instagram. “Soon to be Mr&Mr”, schrijft Jetten bij een serie foto’s waarop hij en zijn aanstaande te zien zijn.

Aan LINDA. vertelt Jetten dinsdag meer over het aanzoek. “Ik vond dat het wel eens tijd werd. Het voelt gewoon supergoed. We zijn heel happy samen”, zegt de politicus. “Nicolás gaat de komende weken weer veel op reis. Hij hockeyt bij de Argentijnse nationale ploeg en speelt mee in de Hockey India League. De komende twee maanden moet ik hem weer missen. Ik wilde hem vragen voordat hij weer een tijd van huis zou zijn.”

Setje sinds twee jaar

Jetten en de 27-jarige Keenan, die in Nederland voor de hoofdklasseclub Klein Zwitserland speelt, zijn ruim twee jaar samen. De twee ontmoetten elkaar in een supermarkt in Den Haag.

Beeld: Instagram@jettenrob