Officiële doodsoorzaak Sinéad O’Connor eindelijk bekend

Sinéad O’Connor overleed vorig jaar aan de gevolgen van een longaandoening. De Ierse zangeres had COPD, een longziekte die ervoor zorgt dat iemand moeilijker kan ademen. Ook leed ze aan astma en had ze een infectie in haar luchtwegen, meldt The Irish Independent op basis van O’Connors overlijdensakte.

De zangeres stierf vorig jaar juli op 56-jarige leeftijd. De lijkschouwer meldde in januari al dat ze een natuurlijke dood was gestorven, maar de precieze doodsoorzaak was nog niet bekend.

O’Connor was vooral bekend van haar hit Nothing Compares 2 U, een cover van een nummer van Prince. Het lied stond in 1990 zeven weken op nummer 1 in de Nederlandse Single Top 100. Ook in veel andere landen werd het nummer een grote hit.