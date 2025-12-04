Nederland doet niet mee met Eurovisie Songfestival, Israël wel

Tekst: Evelien Berkemeijer

Nederland doet in 2026 niet mee aan het Eurovisie Songfestival, terwijl Israël wel op het podium zal staan. Omroep AVROTROS trekt zich terug na de beslissing van de Europese omroepkoepel EBU om de Israëlische omroep toe te laten. De NPO respecteert de keuze van AVROTROS en zorgt er tegelijk voor dat het Songfestival voor het Nederlandse publiek beschikbaar blijft.

AVROTROS zegt na een zorgvuldig afwegingsproces dat deelname onder de huidige omstandigheden niet meer te verenigen is met de eigen publieke waarden. Daarmee blijven ze bij hun eerdere statement niet deel te nemen aan het Eurovisie Songfestival bij deelname van Israël. De omroep wijst op het humanitaire leed in Gaza, de schending van persvrijheid en politieke inmenging rond de vorige editie. Een andere Nederlandse omroep zal de inzending niet overnemen.

Besluit van AVROTROS

Bij de besluitvorming raadpleegde AVROTROS een breed palet aan betrokkenen, onder wie de Israëlische ambassadeur, mensenrechtenorganisatie Amnesty International, de EBU, andere Europese publieke omroepen en de eigen organen zoals Verenigingsraad, Ondernemingsraad en Raad van Toezicht. Ook duizenden Songfestivalliefhebbers lieten van zich horen. Alles meegewogen concludeert de omroep dat deelname niet meer past bij kernwaarden als betrouwbaarheid, onafhankelijkheid en menselijkheid.

Zorgen over Gaza en publieke waarden

Al op 12 september 2025 gaf AVROTROS aan dat het ernstige humanitaire leed in Gaza, de onderdrukking van persvrijheid en de politieke inmenging tijdens de laatste editie niet te rijmen zijn met waarden die de omroep fundamenteel noemt. In dat licht vond de omroep dat deelname van de Israëlische omroep KAN niet langer strookt met de publieke verantwoordelijkheid. Volgens AVROTROS is de situatie in Gaza nog steeds zo zorgelijk en kwetsbaar dat er geen sprake is van een stabiele verbetering die deelname zou kunnen rechtvaardigen.

EBU laat Israël deelnemen

De Europese publieke omroepen vergaderden in Genève over de toekomst van het Songfestival en de positie van Israël. AVROTROS en omroepen uit Ierland, IJsland, Spanje en Slovenië wilden de Israëlische omroep uitsluiten vanwege de oorlog in Gaza en omdat de Israëlische regering het Songfestival als politiek instrument zou hebben gebruikt. Het kwam niet tot een stemming, waardoor de deelname van Israël voor 2026 overeind bleef. De EBU erkende wel dat er politieke inmenging was en kondigde maatregelen aan, zoals het verkleinen van het aantal publieksstemmen per persoon en het ontmoedigen van buitensporige mediacampagnes.

Andere landen stappen ook op

Niet alleen Nederland laat het Songfestival in 2026 aan zich voorbijgaan. De Spaanse omroep RTVE, een van de grotere financiers met een vaste finaleplaats, trekt zich terug. Ierland doet om dezelfde reden niet mee, en ook Slovenië blijft weg. IJsland beslist op een later moment over deelname. Tegelijk keerden andere landen, waaronder Duitsland en Oostenrijk, zich juist tegen een boycot van Israël; Oostenrijk organiseert het Songfestival in 2026 in Wenen.

AVROTROS zal in 2026 geen Nederlandse inzending verzorgen en het Songfestival ook niet zelf uitzenden. De NPO neemt de verantwoordelijkheid om het evenement toch beschikbaar te houden voor Nederlandse kijkers en fans. Daarmee blijft het Songfestival wel op Nederlandse schermen te zien, maar zonder dat Nederland zelf meedoet.

Foto: Igor Golovniov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images