Johan Derksen dolenthousiast over Songfestival-deelname Davina Michelle

Tekst: Evelien Berkemeijer

In Vandaag Inside is Johan Derksen enthousiast over het gerucht dat Davina Michelle zich heeft gemeld voor het Songfestival. Volgens hem is zij precies de kandidaat die Nederland nodig heeft in de internationale liedjescompetitie. Tegelijkertijd hangt nog altijd de vraag boven de markt of Nederland überhaupt zal meedoen.

Wilfred Genee benoemt in de uitzending het gerucht dat Davina een nummer heeft ingestuurd voor deelname. Johan Derksen reageert direct positief en laat er geen twijfel over bestaan dat hij haar de ideale vertegenwoordiger van Nederland vindt. Aan tafel ontstaat vervolgens ook discussie over de vraag of AVROTROS wel moet afreizen als Israël mee mag doen.

Davina Michelle als droomkandidaat

Johan noemt de eventuele deelname van Davina een ‘geschenk uit de hemel’. Volgens hem heeft Nederland simpelweg geen betere optie om naar voren te schuiven. Hij prijst haar brede aantrekkingskracht: al haar liedjes zouden uitstraling hebben en Davina is volgens hem commercieel sterk, waardoor ze een groot publiek weet aan te spreken. Van twijfel aan haar geschiktheid is bij de analist geen sprake.

Kritiek op selectiecommissie

Naast zijn lof voor Davina steekt Johan ook de draak met de manier waarop de Nederlandse inzending de afgelopen jaren is gekozen. Hij vindt dat ‘die tafel vol wijze mannen die de afgelopen jaren alleen maar verkeerde beslissingen hebben genomen, daar niet meer over vergaderen’ moet. In zijn ogen is de keuze voor Davina zo vanzelfsprekend dat uitgebreide commissies en vergaderingen overbodig zijn. De suggestie: gewoon haar sturen en klaar.

Twijfel over deelname Nederland

Ondertussen is het allerminst zeker of Nederland daadwerkelijk op het Songfestival-podium zal staan als Israël mee mag doen. Eerder liet AVROTROS weten in dat geval niet te zullen deelnemen, maar inmiddels lijkt die lijn minder hard nu deelname van Israël waarschijnlijk is. Johan plaatst in de uitzending een duidelijke kanttekening: ‘Het is niet zo dat de oorlogsmisdaden nu vergeten en vergeven zijn hoor, want die gaan gewoon door.’ Aan tafel trekken de mannen uiteindelijk de conclusie dat AVROTROS voet bij stuk moet houden, ook als dat betekent dat Davina thuis moet blijven.

FOTO: ANP