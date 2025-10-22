April Darby wil in 2027 naar Songfestival

Nederland vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival staat hoog op de bucketlist van April Darby. Ze heeft al een duidelijk beeld over hoe haar act eruit moet komen te zien, maar wil daar nog niet te veel over loslaten. Toch licht ze deze week in Weekend een tipje van de sluier op.

Als het aan April Darby ligt is zij in 2027 onze inzending voor het Eurovisiesongfestival. “Dat is nog steeds een droom van mij. Helaas is het er de afgelopen twee jaar door mijn schema niet van gekomen om een liedje te maken voor Eurovisie. Maar dat neemt niet weg dat het nog steeds op mijn bucketlist staat.”

Act

Vanaf november duikt April weer de studio in en dan zou er zomaar ook een liedje voor Eurovisie gemaakt kunnen worden. Ook over hoe haar act eruit moet komen te zien heeft April al duidelijke ideeën. “Ik weet heel goed wat ik zou willen als act. Wat dat precies is, hou ik nog even voor mezelf.”

Tipje

Toch licht April een klein tipje van de sluier op. “Ik ben bezig in de EDM-hoek, dat is de muziekstijl die ik aan het maken ben en in die hoek zou ik een nummer willen performen. Ik vind het raar dat wij als Nederland nog nooit zoiets hebben gedaan.”

