Margot Robbie gaf déze wereldberoemde acteur een klap

Hoewel in het script stond dat Margot Robbie haar tegenspeler Leonardo DiCaprio moest zoenen, besloot de actrice tijdens haar auditie voor de film The Wolf of Wall Street om de acteur een klap in het gezicht te geven. Dat vertelt de Australische in de podcast Talking Pictures.

“Ik dacht: ‘Ik kan Leonardo DiCaprio nu zoenen en dat zou dan geweldig zijn. Ik kan niet wachten om al mijn vrienden hierover te vertellen.’ En toen dacht ik: ‘Nee.’ En toen sloeg ik hem in zijn gezicht”, herinnert Robbie zich. “Het was daarna doodstil. Het leek wel een eeuwigheid, maar het duurde waarschijnlijk maar drie seconden. Toen barstten ze allebei in lachen uit, Leo en Marty lachten allebei zo hard”, zegt de actrice over DiCaprio en regisseur Martin Scorsese. “Ze vonden het geweldig.”

Robbie dacht aanvankelijk eigenlijk dat haar improvisatie haar de kop zou kosten. “Ik dacht dat ik gearresteerd zou worden. Ik weet zeker dat het mishandeling of geweldpleging was”, dacht de actrice. Ze sprak zichzelf dan ook mentaal vermanend toe. “Je zult niet alleen nooit meer aan het werk komen, je draait hiervoor zelfs de gevangenis in, idioot! Bovendien, waarom moest je hem zo hard slaan? Je had het niet zo hard moeten doen.”