Laatste Miss Nederland over stoppen verkiezing: ‘Een goed besluit’

Amber Rustenberg (26), de laatste winnaar van Miss Nederland, noemt het ‘een goed besluit’ dat de verkiezing na 35 jaar stopt. Dat liet ze weten in een reactie aan het ANP.

De traditionele missverkiezing maakt plaats voor een nieuw online platform met de naam Niet meer van deze tijd. Dit platform, mede geïnitieerd door Amber, heeft als doel jonge vrouwen te versterken en te ondersteunen. Amber ziet het als een grote eer om de laatste Miss Nederland te zijn, maar is vooral trots dat ze de eindredactie van het nieuwe platform mag leiden. “Dat is mijn kindje,” zegt ze. Ze hoopt hiermee een community te bouwen met inspirerende interviews en podcasts.

Het idee voor het platform ontstond mede door de negatieve aandacht die Miss Nederland de laatste jaren ontving, vooral op sociale media. Zo kreeg Rikkie Kollé, de winnaar van 2023 en de eerste transgender vrouw met de titel, zelfs doodsbedreigingen. Ook Amber zelf kreeg te maken met nare reacties na haar winst in 2023. Veel commentaar ging over haar afkomst. “Terwijl ik gewoon in Nederland geboren en getogen ben,” vertelt Amber, wiens vader Surinaamse roots heeft. “Mijn vader woont ook al zijn hele leven hier. En toch wordt dan gezegd: Ze is niet Nederlands, alleen omdat je een tintje hebt.”

TEKST: DENISE DELGADO

BEELD: ANP