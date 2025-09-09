K3 Show

K3 had AI-visuals tijdens optreden ‘zelf niet in de gaten’

Tekst: Denise Delgado

09/09/2025

De zangeressen van K3 zijn vorige maand onaangenaam verrast door de visuals die tijdens hun show op festival Kamping Kitsch Club in Kortrijk werden vertoond. “Wij hadden dat zelf ook niet in de gaten”, vertelt Julia Boschman (23) aan ‘Shownieuws’.

Van hoofddoek naar bikini

Op de schermen achter het trio van K3 verschenen AI-bewerkte beelden waarop de zangeressen onder meer met een hoofddoek en in bikini te zien waren. Ook verschenen er expliciete symbolen.

Goed overleggen met organisaties

“Wij hebben dat ook pas daarna gezien. Dat is jammer, dat dat gebeurd is,” aldus Julia. Haar collega Hanne Verbruggen noemt het ‘een jammere fout’. De organisatie bood al snel excuses aan en nam de volledige verantwoordelijkheid op zich. Volgens Hanne is het voor hen vooral een les om in de toekomst duidelijker af te stemmen met organisaties ‘wat er op het podium gebeurt’.

Uitgebreide verontschuldiging

Studio 100-baas Gert Verhulst liet weten niet onder de indruk te zijn van de commotie. “Als je zo lang meedraait als wij moet er heel veel gebeuren voor je nog schrikt. Wij hadden daar natuurlijk niet veel mee te maken. Dat is volledig voor rekening van de organisatie en die hebben zich daar ook uitgebreid voor verontschuldigd.”

Ondertussen kijken fans ook uit naar positiever nieuws: de originele K3 staat op het punt een grote comeback te maken. Bekijk de video hieronder:

BEELD: ANP

