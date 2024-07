Relatie K3-zangeres Julia Boschman gestrand

K3-lid Julia Boschman is weer vrijgezel. Haar relatie is enkele maanden geleden gestrand, bevestigt de Nederlandse zangeres tegenover Het Laatste Nieuws.

De 22-jarige Boschman en haar ex-vriend zijn “supergoed” uit elkaar gegaan. “Eigenlijk is er nooit een probleem geweest. We hebben dat samen heel goed verwerkt. We wilden het ook niet aan de grote klok hangen, vandaar dat we het voor onszelf hebben gehouden. Dat is iets van ons en we moeten dat zelf doen.”

Belgische media speculeerden al over een breuk toen Boschman vorige maand alleen naar het huwelijksfeest van K3-collega Hanne Verbruggen kwam.