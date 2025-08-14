Gert Verhulst kreeg bloederige dreigbrief

Dertig jaar geleden werd Gert Verhulst geconfronteerd met een angstaanjagend voorval dat zo uit een thriller had kunnen komen. In gesprek met VRT Radio 2 blikte de Studio 100-oprichter terug op het moment dat hij plotseling een bloedbevlekte brief ontving met daarin een levensbedreigende boodschap.

Volgens Gert Verhulst ging de inhoud over een jaloerse echtgenoot. In de brief stond dat de man van plan was hem op te zoeken en te doden. Gert citeert: ‘Mijn man heeft ontdekt dat ik fan ben van jou en hij gaat je komen opzoeken en vermoorden.’

Politie direct ingeschakeld

Gert benaderde de politie met: ”Ja mannen, jullie moeten me komen beschermen.’ Gelukkig is dat ook gebeurd. Extra patrouilles rond zijn woning moesten ervoor zorgen dat de situatie niet uit de hand liep. De vermeende aanvaller liet zich uiteindelijk niet zien. Gert merkt nuchter op: ‘Je ziet het, ik sta hier nog levend en wel’.

Oorzaak van het bloed

Het bloed op de brief bleek te zijn van de schrijfster zelf. Zij was door haar partner mishandeld voordat ze de boodschap verzond.

