Josje Huisman vorig jaar in ziekenhuis om ‘missed abortion’

Josje Huisman heeft vorig jaar een zogenoemde ‘missed abortion’ gehad, een miskraam die ze niet doorhad. Dat zegt het voormalig K3-lid in haar terugblik op 2024 op Instagram.

“In augustus lag ik kort in het ziekenhuis omwille van een ‘missed abortion’, waar ik destijds niets over deelde, maar wat er wel even heeft ingehakt”, schrijft de 38-jarige zangeres. Huisman had twee positieve zwangerschapstesten en voelde zich “enorm zwanger”, maar bij de eerste controle bij de gynaecoloog bleek de foetus niet te zijn gegroeid. “Verdrietig en een heel gekke gewaarwording.”

Curettage

De Nederlandse zangeres, die van 2009 tot en met 2015 lid was van de Belgische meidengroep K3, legt verder uit dat de foetus niet spontaan haar lichaam verliet waardoor ze “uiteindelijk alsnog een curettage moest ondergaan in het ziekenhuis”. Het feit dat ze daardoor voor het eerst in haar leven onder narcose moest, vond Huisman “ook heel apart”. “Maar alles is goed verlopen gelukkig. In september krabbelde ik er weer bovenop.”

Twee zoontjes

Huisman en haar partner Leon Tanate verwelkomden in oktober 2023 zoontje Dai Dai Saul. Met ex-man Cle Gyimah, van wie Huisman in 2021 scheidde, had de zangeres al zoontje Kamari.