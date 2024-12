Johan Derksen vreest te sterven zonder Vandaag Inside

Johan Derksen heeft bij Talpa bijgetekend omdat hij denkt dat het SBS6-programma Vandaag Inside hem scherp houdt. “Ik heb het idee dat zolang ik hier zit, ik niet dood ga. Dus ik blijf hier zitten”, zei de tv-analist vrijdag in de laatste uitzending van het jaar toen Wilfred Genee hem vroeg tot welke leeftijd hij doorgaat.

De 75-jarige Derksen gaf toe dat een nieuw contract “gewoon hebzucht” was, maar vreesde ook dat hij al snel tot de “bejaarden van het dorp” zou worden gerekend als hij thuis ging zitten. Dat betekende volgens hem “een keer in de veertien dagen aan de boerenkoolstamppot in het dorpshuis”.

Bovendien is Vandaag Inside een uniek programma waarop andere talkshows jaloers zijn, ging Derksen verder. “We hebben hier wat botsende karakters, dat is ons enige probleem, maar we hebben ook met elkaar een heel succesvolle formule. Ik zou het ook zonde vinden om de succesformule te laten knappen omdat we af en toe een teringhekel aan elkaar hebben.”

Derksen, Genee en René van der Gijp tekenden donderdag live in de uitzending een nieuw contract. De drie gaan nog zeker twee jaar door met hun programma.