Jeroen Pauw 65 Jaar

Jeroen Pauw wordt 65 en viert het in zomerse sferen

Tekst: Denise Delgado

15/08/2025

Vandaag blaast Jeroen Pauw 65 kaarsjes uit. Vanaf zijn vakantieadres deelt de presentator een vrolijke zomerse foto met zijn volgers.

Op Instagram prijst Jeroen zichzelf met een zwemband om en bubbels in de hand. ‘Op een ‘bepaalde leeftijd’ kun je de zwemband niet meer ontkennen..’ grapt hij.

De tekst gaat verder onder de Instagram-post.

Ook collega’s en vrienden laten van zich horen. Maik de Boer hoopt dat hij een mooie dag heeft, Jan Smit en Jochem Meijer sturen verjaardagswensen, en Ellie Lust reageert op de zwembandgrap: ‘En mocht je ooit een reddingsboei nodig hebben, let me know.’

BEELD: INSTAGRAM: @PAUWJEROEN

