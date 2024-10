Hier is Maik de Boer ‘ontzettend trots’ op

Maik de Boer is erg blij met de ontvangst van zijn fototentoonstelling Guilty Pleasures. “Het is enorm goed ontvangen en daar ben ik ontzettend trots op”, vertelt De Boer aan het ANP. “Als mensen uit het vak zeggen, ‘het is goed’, dat is natuurlijk wel een opstekertje.”

De Boer heeft zeven van zijn werken verkocht, onder meer aan tv-kok Hugo Kennis en zangeres Bente Fokkens. “Ik ben dan zo trots en zo blij. Ik ga het gewoon zelf afleveren.”

De stylist werkt daarnaast aan “andere leuke foto-ideeën”, maar wil nog niet vertellen wat die ideeën zijn. “Ik ben altijd een beetje bijgelovig. Ik had dit ook al een jaar klaarliggen en met niemand gedeeld.” De Boer weet wel zeker dat hij verder wil in de fotografie. “Ik word volgend jaar 65, dus dat sjouwen met die kleding, dat is wel een beetje klaar. Laat de jeugd dat maar doen. Zo’n camera kan ik nog prima tillen.”