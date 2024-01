Jeroen Pauw begrijpt geëmotioneerde collega Sophie Hilbrand

Jeroen Pauw vindt het begrijpelijk dat Sophie Hilbrand maandagavond geëmotioneerd raakte toen zij sprak over haar collega Khalid Kasem. Pauw neemt tijdelijk de plek van Kasem over in de talkshow Khalid en Sophie. Die legde begin januari zijn werkzaamheden neer om een artikel van het AD waarin hij ervan werd beschuldigd dat hij in zijn tijd als advocaat een ambtenaar zou hebben omgekocht.

“Ik begrijp haar wel”, reageert Pauw tegen De Telegraaf. “Hoe vervelend het ook is als je je emoties toont in een uitzending, – dat vind je zelf vaak als presentator vervelend – maar die dingen kunnen gebeuren.” In zijn eerste uitzending van dinsdagavond sprak Pauw niet over het feit dat hij Kasem vervangt.

Hilbrand zei maandagavond dat het “een beetje pijn” deed dat Kasem niet deelneemt aan de nieuwe reeks van hun talkshow. “Het is natuurlijk geen makkelijke tijd, in de eerste plaats niet voor Khalid. En wij kennen hem allemaal hier als echt een geweldige man en een lieve collega”, zei Hilbrand.

BIZAR FRAGMENT. Sophie Hilbrand en Hanneke Groenteman IN TRANEN om “die lieve schat” Khalid Kasem https://t.co/OEvAMGt7iY pic.twitter.com/hqPR3ui3EX — GeenStijl (@geenstijl) January 29, 2024

Pauw benadrukt tegenover de krant dat hij “niet van plan is” om Hilbrand “te gaan recenseren” over maandagavond. “Ik constateer dat zij op persoonlijk vlak een goeie relatie hebben. Dat heeft zij laten zien in haar emotie, that’s it.”