Frans Bauer en Christiaan eren overleden vader en opa Chris met ontroerend duet

Frans Bauer heeft vrijdagavond samen met zijn zoon Christiaan Bauer het lied Papa, van Stef Bos, gezongen. Dat deden vader en zoon tijdens de eerste van zijn twee concerten in Rotterdam Ahoy.

Op Instagram staat de 50-jarige Frans stil bij dat moment uit zijn show. “Wat een bijzonder duet met mijn kind”, schrijft hij. “3 generaties op het podium. Wat een mooie dierbare herinnering is dit voor mij.” Tijdens het nummer was een foto van de vader van de zanger groot te zien. Frans deelt ook een foto waarop hij te zien is met zijn moeder. “Na afloop van het eerste concert in Ahoy een knuffel en compliment van je moeder krijgen. Zo mooi en lief. Ma wat hou ik toch van je!!”, schrijft de zanger bij de foto.

Eigen liedjes

De 23-jarige Christiaan trad op als gastartiest. Hij zong ook een aantal van zijn eigen liedjes tijdens de show.

