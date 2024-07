Erfgenamen George Michael brengen megahit Careless Whisper opnieuw uit

Careless Whisper, de megahit van George Michael, wordt in oktober opnieuw uitgebracht. Dat hebben de erfgenamen van de zanger laten weten. Het is deze maand veertig jaar geleden dat het nummer werd uitgebracht.

De song komt op een ep waar ook een nooit eerder uitgebrachte liveversie van het nummer te vinden is. Het gaat om een opname uit 2008 in Madison Square Garden. Careless Whisper EP, zoals de ep gaat heten, bevat ook nieuw gemasterde versies van de originele single, een uitgebreide mix en een instrumentale versie.

Megahit

Na de release in 1984 was Careless Whisper meteen een hit en het nummer stond in 25 landen op de eerste plaats van de hitlijsten. Het iconische nummer is alleen al in het Verenigd Koninkrijk meer dan 1,5 miljoen keer verkocht. Careless Whisper, de eerste solosingle van George Michael, is ook al ruim een miljard keer bekeken op YouTube.

Careless Whisper EP komt 18 oktober uit.