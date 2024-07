Eddie Murphy en partner zes jaar na verloving getrouwd

De Amerikaanse acteur Eddy Murphy is getrouwd met zijn partner Paige Butcher. Dat meldt het Amerikaanse magazine People. Murphy en het Australische model Butcher verloofden zich in 2018.

Het stel trouwde afgelopen dinsdag in een kleine ceremonie waar alleen familie en naaste vrienden bij waren. People meldt dat Butcher een jurk droeg van ontwerper Mira Zwilinger en dat Murphy een pak droeg van het merk Brioni.

Het is voor de 63-jarige Murphy de tweede keer dat hij trouwt. Voor de 44-jarige Butcher is Murphy haar eerste echtgenoot. Het stel begon in 2012 met daten. Hun eerste kind, Izzy, werd in 2016 geboren. De tweede, Max, kwam in 2018 ter wereld. Murphy heeft uit eerdere relaties nog acht kinderen.