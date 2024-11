Dit wil Patty Brard graag uitpraten met Bridget Maasland

Patty Brard heeft er nog steeds moeite mee dat André Hazes en Bridget Maasland tien jaar geleden intiem zijn geweest op haar bruiloft. Ze wil het voorval graag een keer uitpraten met de presentatrice, zei ze zaterdagavond in Shownieuws.

Brard rakelde het verhaal op naar aanleiding van Maaslands boek, waarin ze schrijft over haar relatie met “een volkszanger”. Dat Maasland en Hazes een romance hadden op haar bruiloft vindt de voormalig zangeres nog steeds “niet erg chic”. Ze claimt dat ze zelfs eerder naar huis is gegaan van haar eigen feest vanwege hun gedrag. “Ik kwam haar laatst tegen en ik dacht: wat moet ik nu doen, zoveel jaar na dato? Dus ik ben op haar afgestapt, ik heb haar twee zoenen gegeven. Nou, ze keek me aan alsof het grofvuil over haar heen werd gestort.”

Brard hoeft geen excuses maar wil het wel graag een keer uitpraten. “Nou ja, ik zou dat heel graag best wel een keer willen. Als zij nu zo in haar vel zit als dat ze zegt dat ze in haar vel zit, dan vind ik ook dat wij elkaar weer moeten groeten.” Ook vindt Brard dat Maasland op zijn minst een keer kan zeggen dat het “niet helemaal de bedoeling” was.

Het voorval op de bruiloft van Brard was in 2019 zelfs onderdeel van een kort geding nadat Privé erover had gepubliceerd. De rechter stelde dat het artikel weliswaar een inbreuk op de privacy van Maasland vormde, maar ook dat het aannemelijk was, gelet op vijf schriftelijke verklaringen, dat er meer aan de hand was dan alleen een heftige zoen.