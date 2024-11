Dit vindt Claude ‘heel spannend’

Zanger Claude vindt het “heel spannend” om zijn debuutalbum Parler Français uit te brengen. “Ik hoop dat mensen het overal gaan luisteren”, vertelt hij aan het ANP. “Ik geniet zelf het meeste van muziek als het dichtbij op mijn oortjes wordt afgespeeld, of juist keihard op de speaker.”

Zijn carrière verliep de afgelopen jaren uitstekend, met nummer 1-hit Ladada (2022), optredens op Noorderslag en Paaspop, een 3FM Award en een nominatie voor een MTV Award. Toch voelen de ontwikkelingen van de afgelopen tijd heel natuurlijk, zegt Claude. “Iemand vertelde me laatst dat het lijkt alsof ik er altijd al ben geweest. Alsof ik uitstraal dat ik dit al heel lang doe. In het begin was het wel erg wennen, maar ik voel me fijn bij wat ik doe.”

Toch ervaart de 21-jarige zanger ook druk. “Die druk is er altijd, op werk, in de liefde of op financieel gebied. Ik heb er zelfs een nummer over gemaakt. La Pression. Ik kwam vorig jaar de studio in en ik voelde me niet goed. Het ging niet heel goed in de wereld en ik sliep er slecht door, maar de volgende dag moest ik wel optreden. Ik ging met mijn producers praten en ik vertelde ze dat ik me niet tof voelde en dat ik daar een nummer over wilde schrijven.”

‘Op de fiets’

Claude werd genomineerd voor een MTV Award voor Best Dutch Act, maar de prijs ging naar Roxy Dekker. “Ik ben zo blij voor Rox”, aldus Claude. De twee kennen elkaar al heel lang, vertelt hij. “Toen ik hoorde dat we samen genomineerd waren, zei ik tegen haar: ‘alvast gefeliciteerd!’, want ik wist wel dat ze zou winnen. We gunnen het elkaar heel erg en ik ben heel trots op haar.”

“Ik geniet van wat ik doe, en ik vind dat leuk op mijn eigen tempo”, vervolgt hij. Dat hij binnenkort met de Parler Français Tour begint, vindt hij heel bijzonder. “Ik kijk overal naar uit, maar vooral Paradiso. Daar ging ik zelf altijd heen om naar artiesten te kijken en het is dicht bij mijn huis. Ik kan er zelfs op de fiets heen als ik wil”, lacht hij.

Voor Parler Français, dat vrijdag uitkomt, werkte hij samen met verschillende artiesten, zoals Suzan & Freek, Ronnie Flex en Zoë Tauran. “Zoë is ook een van mijn beste vriendinnen, dus het is heel bijzonder dat we samen konden werken. Ik ben heel blij met hoe het allemaal is gegaan.”