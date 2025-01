Dit land doet niet meer mee aan Eurovisie Songfestival dit jaar

Tekst: Nicky Molendijk

Moldavië doet in mei niet mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft de omroep Moldova 1, die de bijdrage van Moldavië organiseert, woensdag laten weten aan Moldavische media.

Directeur Corneliu Durnescu van Moldova 1 liet op een persconferentie weten dat er geen kandidaat was gevonden die aan de kwalitatieve maatstaven voldeed. “Dit besluit was niet gemakkelijk, maar wel noodzakelijk”, aldus Durnescu, die zei dat de keuze dit jaar “een uitdaging was”. Na overleg met diverse muziekexperts constateerde de selectiecommissie dat het beter is dat Moldavië dit jaar afhaakt. Ook de afgenomen interesse van het Moldavische publiek in het liedjesfestijn speelt een rol.

De selectiecommissie gaat de komende tijd de procedure evalueren en waar nodig aanpassen. Door het besluit van Moldavië doen er in mei nog maar 37 landen mee aan de wedstrijd in Basel. Het Eurovisie Songfestival vindt plaats van 13 tot en met 17 mei in Zwitserland. Nederland wordt dit jaar vertegenwoordigd door Claude. Zijn lied is nog niet bekendgemaakt.

Moldavië werd afgelopen jaar vertegenwoordigd door Natalia Barbu, en haalde toen de finale niet. Het land deed in 2005 voor het eerst mee en haalde sindsdien dertien keer de finale. Het beste resultaat behaalde het land in 2017, toen het lied Hey Mamma op de derde plek eindigde.