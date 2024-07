Christina Applegate liet onder druk iets aan zichzelf doen

Christina Applegate heeft eenmaal iets aan haar gezicht laten doen. Toen ze 27 was ging ze onder het mes omdat een producer haar vertelde dat ze grote wallen had, vertelt de inmiddels 52-jarige actrice in haar podcast MeSsy.

“Ik speelde in een show en een van de producers zei: we hebben veel problemen met de belichting onder je ogen. Je wallen zijn zo groot”, herinnert Applegate zich. Volgens haar was de bewuste tv-maker “een heel beroemd persoon, die ook een andere grote show deed”. De producer stelde vervolgens voor dat ze er iets aan zou moeten doen. Applegate schaamde zich zo dat ze vervolgens plastische chirurgie onderging.

De actrice voelde zich vorig jaar nog geroepen om voor zichzelf op te komen toen iemand online stelde dat ze haar gezicht verbouwd moest hebben. Ze schreef haar veranderende uiterlijk toen toe aan haar strijd met de ziekte multiple sclerosis (MS). Applegate kan daardoor mogelijk nooit meer acteren.