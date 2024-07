Céline Dion blikt terug op optreden Olympische Spelen: ‘Vereerd’

Céline Dion voelt zich “vereerd” dat ze vrijdagavond mocht optreden bij de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Parijs. De zangeres schrijft op sociale media dat ze ook heel blij is weer terug te zijn in een van haar favoriete steden.

De 56-jarige Dion prijst de olympische sporters die ze vrijdag heeft toegezongen. “Met al hun verhalen over opoffering en vastberadenheid, pijn en doorzettingsvermogen. Jullie zijn allemaal zo gefocust geweest op je droom en of je nu wel of niet een medaille mee naar huis neemt, ik hoop dat hier zijn voor jullie betekent dat die droom is uitgekomen”, schrijft Dion. “Jullie mogen allemaal zo trots zijn, we weten hoe hard jullie hebben gewerkt om de beste van de besten te worden. Blijf gefocust, blijf doorgaan, mijn hart is bij jullie!”

De zangeres sloot de ceremonie af met het lied Hymne à l’amour van Édith Piaf. Het was voor het eerst in jaren dat de zangeres weer optrad. Dion lijdt aan een zeldzame neurologische ziekte die pijnlijke spierspanningen en spasmes veroorzaakt.