Cate Blanchett kreeg ongeveer niks betaald voor Lord of the Rings: gratis broodjes en elfenoren

Cate Blanchett en de andere castleden van The Lord of the Rings kregen bijna niets betaald, zegt de actrice in een gesprek met de Amerikaanse presentator Andy Cohen.

Toen Cohen begon over de bestbetaalde acteerklussen uit haar carrière en gokte dat dit waarschijnlijk de trilogie The Lord of the Rings was, reageerde Blanchett verbaasd. “Ben je gek?”, zei ze. “Nee, niemand kreeg betaald voor die films.” Op Cohens vraag of ze nog iets overhield aan de latere opbrengsten, antwoordde ze ontkennend. “Nee, dat was voordat er sprake was van dat soort dingen, helemaal niets.”

Braindead

“Ik wilde eigenlijk gewoon werken met de persoon die Braindead had gemaakt”, zei ze ook, verwijzend naar de horrorkomedie van regisseur Peter Jackson uit 1992. “Ik bedoel, ik kreeg in principe alleen gratis broodjes en mocht mijn oren houden”, aldus Blanchett, die in The Lord of the Rings te zien was met elfenoren als Galadriel.