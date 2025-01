Birds of a Feather-actrice Pauline Quirke (65) heeft dementie

Actrice Pauline Quirke, vooral bekend uit de tv-serie Birds of a Feather, waarin ze jongere zus Sharon speelde, heeft dementie. De 65-jarige moet daarom stoppen met acteren, heeft haar man Steve Sheen bekendgemaakt volgens de BBC.

Quirke kreeg de diagnose al in 2021, maar toen heeft het paar dat niet bekendgemaakt.

“Met veel verdriet moet ik bekendmaken dat Pauline haar werk neerlegt vanwege de diagnose dementie die ze in 2021 kreeg”, schrijft Sheen. “Pauline is een inspiratie geweest door haar werk in de film- en tv-industrie, haar liefdadigheidsinspanningen en als oprichtster van de zeer succesvolle Pauline Quirke Academy of Performing Arts (PQA).”

Kijkcijferkanon

Quirke speelde van 1989 tot 1998 en van 2014 tot 2020 in Birds of a Feather, dat draaide om de vaak moeizame relatie tussen zussen Sharon en Tracey, werd uitgezonden bij de BBC en later bij ITV. De actrice won voor haar rol van Sharon Theodopolopodous een British Comedy Award.