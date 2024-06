Belgische sopraan Jodie Devos (35) overleden

De Belgische sopraan Jodie Devos is op 35-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van borstkanker. Dat heeft haar agentschap, Intermezzo, zondag bekendgemaakt. Devos gold als een van de grote operatalenten van haar generatie

Devos studeerde aan het Institut de Musique et de Pédagogie in Namen en aan de Royal Academy of Music in Londen. Zij won in 2014 de tweede prijs en de publieksprijs tijdens de Koningin Elisabethwedstrijd voor zang, een grote jaarlijkse Belgische talentenwedstrijd.

De sopraan trad daarna overal ter wereld op en werkte samen met gerenommeerde dirigenten en regisseurs. Ook trad zij meerdere malen op voor het Belgische koningspaar. Haar soloalbum Offenbach – Colorature werd in 2019 bekroond als beste internationale soloalbum van het jaar in de categorie opera.

Overleden in bijzijn van familie en geliefden

Devos overleed zondagochtend in Parijs in het bijzijn van haar familie en geliefden, meldt haar agentschap. Recent moest zij vanwege haar ziekte al diverse optredens afzeggen.