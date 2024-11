André Kuipers’ ruimtereizen kostte bijna zijn huwelijk

André Kuipers was zo geobsedeerd met ruimtevaart dat hij koste wat kost de ruimte in wilde. Ook als dat het einde van zijn huwelijk zou betekenen, bekent hij deze week in Weekend. In zijn ogen is een relatie namelijk balanceren en elkaar vrijlaten. “Het is als groene zeep.”

Het leven van een astronaut gaat niet altijd over rozen, weet André Kuipers. Door zijn obsessie om de ruimte in te gaan stond zijn huwelijk en de band met zijn kinderen lange tijd onder druk. Sterker nog, zelfs als zijn vrouw had gedreigd bij hem weg te gaan, was hij alsnog de raket in gestapt, bekent hij deze week in Weekend. “Bij mijn eerste vlucht zeker. Je laat je partner vrij om diens passie uit te leven, want anders gaat het niet goed. Je moet de ander vrijlaten.”

Lees ook: André Kuipers over keerzijde roem: ‘Er zitten gekkies tussen mijn fans’

Groene zeep

André vergelijkt een relatie met groene zeep. “Dat kun je in je hand houden, maar als je erin knijpt, glijdt het tussen je vingers door. Zo zie ik het. Dus je moet een beetje balanceren. Je moet elkaar die vrijheid geven.”

Lees het hele interview met André Kuipers, waarin hij meer vertelt over de druk die zijn passie voor ruimtereizen legde op zijn relatie en gezin, in Weekend nummer 48, vanaf nú in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.