Actrice Kathy Bates (76): dit is mijn laatste rol

Kathy Bates (76) wil na de reboot van Matlock, waarin ze de hoofdrol speelt, met pensioen. Dat vertelt de Amerikaanse actrice aan The New York Times. “Dit is mijn laatste dans.”

Bates wilde eerder al met pensioen, nadat een film eind vorig jaar niet doorging. Maar in januari kreeg ze het script van de juridische dramaserie toegestuurd en dat intrigeerde haar. “Alles waarvoor ik heb gebeden, voor heb gewerkt, waarvoor ik me omhoog heb geklauterd, plotseling wordt me gevraagd dat allemaal te gebruiken.”

Matlock, gebaseerd op de gelijknamige serie uit de jaren tachtig, gaat over Madeline Matlock (Bates) die aan de slag gaat bij een prestigieus advocatenkantoor. De CBS-serie gaat op 22 september in première.

Misery

Bates is onder meer bekend van haar rol in Misery (1990), waarvoor ze een Oscar won, en televisieseries als Two and a Half Men en American Horror Story: Coven. Voor haar rollen in deze series kreeg ze een Emmy Award.