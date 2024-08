Actrice Kaley Cuoco opnieuw verloofd

Kaley Cuoco en haar vriend Tom Pelphrey hebben zich verloofd. De actrice maakte het heuglijke nieuws woensdag bekend met een bericht op Instagram Stories.

“Geweldig weekend”, schrijft Cuoco bij een foto van haar en Pelphrey. De Amerikaanse houdt een hand voor het gezicht van haar vriend waarop duidelijk een grote verlovingsring te zien is.

Derde huwelijk

Cuoco (38) en Pelphrey (42) leerden elkaar kennen in 2022. In maart vorig jaar verwelkomden ze een dochtertje. Cuoco was eerder getrouwd met Ryan Sweeting (2013 tot 2016) en Karl Cook (2018 tot 2021). Pelphrey was eerder samen met Jaimie Alexander.