Acteur Michele Morrone komt op voor Blake Lively: ‘Kop op’

Michele Morrone (34) heeft onthuld dat Blake Lively (37) hem vertelde over de pijn en het verdriet dat ze ervaarde tijdens de opnames van It Ends with Us. Dat deelde de Italiaanse acteur in een bericht op Instagram waarin hij ook voor haar opkomt.

Michele, is binnenkort samen met Blake te zien in A Simple Favor 2. De opnames van hun gezamenlijke film vonden plaats na die van It Ends with Us, waarin Blake haar tegenspeler Justin Baldoni beschuldigt van seksueel wangedrag.

“Normaal maak ik nooit van dit soort video’s, maar het is tijd dat ik van me laat horen. Ik moet opkomen voor Blake, want ik houd veel van haar”, begint Michele in zijn video.

Hierop besloot hij het gesprek met Blake aan te gaan, waarna zij openhartig vertelde over haar ervaringen tijdens de opnames van It Ends with Us. Volgens Blake zorgde Justin Baldoni voor een onveilige werkomgeving op de set.

Michele sloot zijn bericht af met een hartverwarmende boodschap aan de actrice. “Blake, ik houd van je. Kop op en we zien elkaar heel snel.”

