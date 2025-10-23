Suzan en Freek over eerste single na kankerdiagnose: ‘Kwetsbaar, spannend, maar ook fijn’

Tekst: Denise Delgado

Na een bewogen tijd laten Suzan & Freek opnieuw hun hart spreken in muziek. Hun single ‘Niemand’ is volgens het duo een persoonlijk hoofdstuk vol liefde, veerkracht en hoop.

Stukje uit hun dagboek

”Soms mis ik wie we vroeger konden zijn’ was de eerste zin van ‘Niemand’ die we opschreven’, vertellen Suzan & Freek op Instagram. ‘Alsof de woorden de weg naar de muziek al wisten, volgde de rest als vanzelf.’

Muziek is voor het stel de plek waar alles samenkomt, hun uitlaatklep en houvast. ‘Het voelt heel fijn om weer gewoon te doen wat we het allerliefste doen, maar dan allemaal nog een stukje dichter bij onszelf. ‘ De zangers noemen het nummer kwetsbaar en intiem. ‘Het voelt kwetsbaar, spannend, maar ook fijn om een stukje van ons dagboek met jullie te delen…’

Uitgezaaide longkanker

Het waren intense maanden voor Suzan en Freek. Freek kreeg in mei de diagnose uitgezaaide longkanker. Terwijl Freek vecht tegen de ziekte en Suzan’s buik steeds ronder wordt, blijft muziek hun toevluchtsoord. ‘Muziek is heel belangrijk geweest voor ons de afgelopen tijd. Eerst vooral als afleiding, om maar even uit ons hoofd te zijn’, lieten ze eerder weten.

Concerten in GelreDome

Ondanks de zware periode kijken Suzan en Freek positief vooruit. Volgend jaar staan ze in het GelreDome met twee grote concerten. ‘Als de afgelopen maanden ons één ding hebben geleerd, is het dat we veerkrachtig zijn. Wij, maar ook jij. Samen’

