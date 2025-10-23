Suzan & Freek

Suzan en Freek over eerste single na kankerdiagnose: ‘Kwetsbaar, spannend, maar ook fijn’

Tekst: Denise Delgado

23/10/2025

Na een bewogen tijd laten Suzan & Freek opnieuw hun hart spreken in muziek. Hun single ‘Niemand’ is volgens het duo een persoonlijk hoofdstuk vol liefde, veerkracht en hoop.

Stukje uit hun dagboek

”Soms mis ik wie we vroeger konden zijn’ was de eerste zin van ‘Niemand’ die we opschreven’, vertellen Suzan & Freek op Instagram. ‘Alsof de woorden de weg naar de muziek al wisten, volgde de rest als vanzelf.’

Muziek is voor het stel de plek waar alles samenkomt, hun uitlaatklep en houvast. ‘Het voelt heel fijn om weer gewoon te doen wat we het allerliefste doen, maar dan allemaal nog een stukje dichter bij onszelf. ‘ De zangers noemen het nummer kwetsbaar en intiem. ‘Het voelt kwetsbaar, spannend, maar ook fijn om een stukje van ons dagboek met jullie te delen…’

De tekst gaat verder onder de Instagram-post.

Lees ook: Suzan & Freek dankbaar voor ‘onophoudelijke golf aan liefde en steun’

Uitgezaaide longkanker

Het waren intense maanden voor Suzan en Freek. Freek kreeg in mei de diagnose uitgezaaide longkanker. Terwijl Freek vecht tegen de ziekte en Suzan’s buik steeds ronder wordt, blijft muziek hun toevluchtsoord.  ‘Muziek is heel belangrijk geweest voor ons de afgelopen tijd. Eerst vooral als afleiding, om maar even uit ons hoofd te zijn’, lieten ze eerder weten. 

Concerten in GelreDome

Ondanks de zware periode kijken Suzan en Freek positief vooruit. Volgend jaar staan ze in het GelreDome met twee grote concerten. ‘Als de afgelopen maanden ons één ding hebben geleerd, is het dat we veerkrachtig zijn. Wij, maar ook jij. Samen’

Bekijk ook:

Lees ook: ZIEN: Suzan & Freek krijgen eigen Netflix documentaire

BEELD: ANP/INSTAGRAM: @SUZANENFREEK

LEES OOK

Suzan & Freek lanceren nieuwe single tegelijk op alle grote radiostations
Noors paleis haalt uit naar boek ‘vol onwaarheden’ over Marius Borg Høiby
Buckingham Palace schrapt titel prins Andrew van website
Paul de Leeuw kritisch over Gouden Televizier-Ring Gala: ‘Dom’

Uit andere media

Party Patricia Paay Reni Van Maren

Ex Robbert Hinfelaar geeft update over breuk met Patricia Paay: ‘Helaas geen liefde genoeg’

Na maanden van hardnekkige geruchten gaf Patricia Paay afgelopen juli toe dat zij en haar man Robbert Hinfelaar inderdaad al ’geruime tijd’ uit elkaar waren. De reden van hun pijnlijke liefdesbreuk bleef lange tijd een raadsel. Tot nu. In Party 43, die nu uit is, deelt Robbert openhartig zijn kant van het verhaal. Om te…
Weekend Suzan En Freek Treden Op Tijdens Concert At Sea

Suzan & Freek lanceren nieuwe single tegelijk op alle grote radiostations

Suzan & Freek brengen donderdagochtend hun nieuwe single Niemand uit en dat doen ze op bijzondere wijze. Om 07.45 uur wordt het nummer tegelijkertijd op alle grote radiostations gedraaid. Dat laat het duo weten op Instagram.
Vriendin franse vrouwen beautyhacks

De beste beautyhacks van Franse vrouwen

Franse vrouwen lijken altijd moeiteloos stralend en stijlvol, toch? De clou zit ‘m vaak in kleine beautygeheimen. Niet te veel poespas, maar wel precies genoeg om te stralen. Daar kunnen we kortom wat van leren!
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise