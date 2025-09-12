Eerste Dag Van Down The Rabbit Hole S10

S10 lanceert nieuw nummer voor Week tegen Pesten

Tekst: Denise Delgado

12/09/2025

Zangeres S10 (24) heeft een speciaal nummer uitgebracht in het kader van de Week tegen Pesten. Haar nieuwe single ‘Buut Vrij’ gaat samen met de korte film ‘Iedereen Behalve’ en richt zich op het bespreekbaar maken van online buitensluiten.

Druk van digitale wereld op jongeren

“Mijn liedje ‘Buut Vrij’ vangt voor mij de eenzaamheid en het verdriet van de druk die de digitale wereld kan hebben op jongeren,” legt S10 uit. “Als mensen zich op het internet tegen je keren, kan dat voelen als iets oneindigs, alsof het nooit meer overgaat. Dan zou ik even ‘Buut Vrij’ willen zeggen, om me niet meer te hoeven verstoppen.”

Het project is een samenwerking met KPN en wordt ondersteund door organisaties als Helpwanted en Stop Pesten Nu. Vanaf vrijdag zijn zowel het nummer als de film beschikbaar.

Verlies tweelingbroer

S10 keert hiermee langzaam terug in de spotlights, enkele maanden na het verlies van haar tweelingbroer, die in juni overleed aan de gevolgen van een val van een flatgebouw.

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise