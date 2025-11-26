Jet hint op ongehoorde nummers Rob de Nijs

Tekst: Denise Delgado

Volgens Jet de Nijs (56) bestaan er nog verschillende nummers van haar overleden man, zanger Rob de Nijs, die nooit officieel zijn uitgebracht. Dat vertelt ze in een gesprek met Radio 10-dj Froukje de Both (53).

Onuitgebrachte stukken

“Er zijn altijd onuitgebrachte stukken. Sommige zijn niet op een plaat gekomen omdat ze niet pasten op een bepaald album”, legt Jet uit. “Ik ga ervan uit dat er nog wel eens een keer wat gaat komen. Maar ik vertel nog niet wanneer.”

Lees ook: Afscheid Rob de Nijs woensdag in Amsterdam

Rob de Nijs overleed op 82-jarige leeftijd. Radio 10 eerde Rob met de Top 4000 Oeuvre Award. Jet nam de prijs maandag in de Ziggo Dome in ontvangst. Bekijk de video hieronder:

BEELD: ANP