In beeld: sterren in uitbundige creaties tijdens amfAR Gala

Bekende gezichten betraden in de meest bijzondere creaties de rode loper van het amfAR Gala in Cannes. Tijdens het jaarlijkse evenement wordt er geld ingezameld ten behoeve van onderzoek naar aids.

Moeder en dochter

Een heus moeder-dochteruitje voor Heidi Klum en haar 20-jarige dochter Leni. Waar Heidi voor een kleurrijke tulen creatie koos, hulde Leni zich in een zwarte doorschijnende jurk. Beide, op hun eigen manier, om door een ringetje te halen.

Godin

Het is niet de vraag óf maar ín wat voor een uitbundige creatie Coco Rocha voor de dag komt. Dit keer leek ze wel een godin, in een jurk waar gouden bladeren haar bedekken en een gouden verencape haar omhelsde.

Strandvibes

Het lijkt erop dat Kelly Rowland zich flink heeft opgedoft voor een of ander chic strandfeest. Deze set van Gaurav Gupta vergt wel wat zelfvertrouwen, maar dat zit bij de 43-jarige zangeres wel goed.

Klasse

Demi Moore zag er prachtig uit in een jurk van Loewe, die van haar een soort Griekse godin maakt. Opgestoken haar past daar perfect bij. Juwelen van Chopard geven het geheel nóg meer klasse.

Pistachegroen

Diane Kruger koos voor een mix van trendy en klassiek. Pistachegroen is dé kleur van de zomer, terwijl het kapsel ons terug in de tijd brengt. De kreukels van de jurk komen terug in haar golvende kapsel.

Gothic

Paris Jackson zette niet één maar twee beste beentjes voor. Het zwarte geheel van Jean Paul Gaultier heeft iets gothicachtigs, maar dan wel met een sexy twist. Compleet gemaakt met sieraden van Pasquale Bruni.

Naakte jurk

Bella Thorne laat zich van haar sexy kant zien in een zogeheten naakte jurk, waarin haar silhouet duidelijk te zien is. Door de vele diamanten wel feestelijk, maar wellicht iets té voor dit event?