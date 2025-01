Tv-makelaar Alex van Keulen: ‘Ik ben te lelijk’

Ondanks dat hij er heus wel eens voor gevraagd wordt, zullen we Alex van Keulen niet snel zien in een ander tv-programma dan Kopen Zonder Kijken. “Ik doe niet meer aan dat soort gekke dingen. Ik denk altijd: schoenmaker, blijf bij je leest,” vertelt hij deze week in Weekend.

Zijn Kopen Zonder Kijken-collega’s Bob Sikkes en Roos Reedijk deden mee aan het tv-programma The Masked Singer. Maar Alex van Keulen zullen we dat niet zo snel zien doen. “Ik ben ten eerste te lelijk en ten tweede kan ik niet zingen. Misschien had ik mee kunnen doen in het kostuum van een kraai, dat zou het meest logisch zijn, haha. Maar nee, ik doe niet mee aan dat soort gekke dingen.”

Schoenmaker

Alex staat er dus in principe niet te springen om aan een ander tv-programma dan Kopen Zonder Kijken mee te doen. Maar als er een mooi doel aan verbonden is, wil hij wel een uitzondering maken. “Ik ben wel vaker gevraagd voor spelshows en dergelijke. Ik denk altijd: schoenmaker, blijf bij je leest. Tenzij het voor een goed doel is, zoals armoedezorg of pleegkinderen, dan wil ik me er wel voor inzetten.”

