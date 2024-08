Modern Family-actrice Sarah Hyland slachtoffer van woninginbraak

Sarah Hyland heeft onlangs te maken gekregen met ongenode bezoekers in haar huis. Volgens entertainmentwebsite TMZ was de Modern Family-actrice het slachtoffer van een inbraak.

Bronnen bij de politie zeggen tegen TMZ dat enkele gemaskerde mannen een ruit hadden ingeslagen om het huis binnen te gaan. Hyland was op dat moment niet thuis. Ze zou het incident wel hebben gezien omdat ze een waarschuwing had gekregen van haar beveiligingssysteem. Toen ze vervolgens op haar telefoon meekeek, zag ze twee gemaskerde mannen de voordeur uitlopen.

Nog geen arrestaties

De politie ging na de melding naar het huis van de actrice, maar de inbrekers waren al weg. Het is niet duidelijk of en hoeveel er is gestolen uit het huis. De politie doet onderzoek en heeft nog niemand gearresteerd.