Halle Berry en ex-man ruziën opnieuw over voogdij zoon

Halle Berry en haar ex-man Olivier Martinez hebben opnieuw ruzie over de voogdij van hun zoon. De actrice wil de volledige beslissingsbevoegdheid over zijn leven omdat Martinez, ook acteur, zich volgens haar te weinig met de opvoeding bemoeit, meldt TMZ op basis van rechtbankdocumenten.

De 10-jarige Maceo heeft volgens Berry ernstige gedrags- en leerproblemen die Martinez weigert aan te pakken. Ze geeft haar ex ook de schuld van de problemen. Zo zou Martinez hem liever naar voetbaltraining sturen dan naar school en zou hij de jongen over de conflicten van zijn ouders vertellen.

Berry en Martinez hebben nu gezamenlijke voogdij over Maceo. De twee scheidden in 2015 na een tweejarig huwelijk. De scheidingsprocedure werd vorig jaar pas afgerond na een jarenlange ruzie over de voogdij en de hoogte van de alimentatie die Berry aan haar voormalige echtgenoot moet betalen.

Honderdduizenden euro’s

De actrice zegt dat ze al vele honderdduizenden euro’s heeft uitgegeven om de conflicten buiten de rechtbank op te lossen, maar dat ze nu geen andere keuze meer heeft dan de zaak openbaar te maken en naar de rechter te stappen.