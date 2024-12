Winter Vol Liefdes Joshua wil tv-carrière

Joshua Luza, die meedeed aan het eerste seizoen van Winter Vol Liefde, ziet voor zichzelf wel een carrière in de tv-wereld voor zich. Door zijn deelname wordt hij al regelmatig herkend en dat is iets wat van hem nooit meer op hoeft te houden, bekent hij deze week in Weekend. “Ik snap nooit dat bekende mensen klagen over herkend worden. Dan moet je niet op tv komen.”

Vorig jaar deed Joshua Luza mee aan Winter Vol Liefde en daarna volgde een veelbesproken deelname aan Eating With Your Ex. Ondanks de kritiek die er op dat laatste kwam, smaakt het maken van tv-programma’s voor Joshua naar meer. “Ik vind het geweldig. Je kunt iets creëren wat mensen vrolijk maakt en hen samenbrengt.” Dat hij sinds zijn deelname herkent wordt, vindt hij fantastisch. “Mijn moeder zegt dat ik straal als mensen me herkennen. Je moet ervoor gemaakt zijn om het leuk te vinden. Ik snap nooit dat bekende mensen klagen over herkend worden. Dan moet je niet op tv komen.”

Lees ook: Winter Vol Liefde-Joshua deed eerder mee in dit programma

Telefoon staat aan

Voor welk programma mogen ze Joshua absoluut bellen? “Meedoen aan Het Perfecte Plaatje zou een droom zijn. Het is een gezellig en positief programma, waar ik van kan leren, óók over mezelf. De Verraders zou ik ook tof vinden. Vroeger dacht ik dat iedereen wel op tv wilde, maar veel mensen zeggen juist: “Mij niet bellen”. Nou, mij wel! Mijn telefoons staat altijd aan.”

Lees het hele interview met Joshua Luza uit Winter Vol Liefde, waarin hij onder meer …, in Weekend nummer 49, vanaf deze woensdag in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.