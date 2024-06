Meidengroep Treble plant comeback

De groep Treble gaat na jaren weer optreden. In het najaar willen Caroline Hoffman, Niña van Dijk en Djem van Dijk een klein tourtje doen.

Onlangs trad het trio, vooral bekend als de Nederlandse songfestivalinzending in 2006, voor het eerst sinds 2010 weer op. Dat was als gastbijdrage tijdens een optreden van de huidige band van Djem. “Ik vroeg: willen jullie meedoen, voor de leuk. Als Caroline en Niña; niet als Treble. Toen hebben we ook Treble-liedjes gespeeld omdat we dat leuk vinden”, vertelt Djem in de podcast Songfestival Troubadours van Chiel Troost en Jeroen Smits.

“Op die middag gebeurde er iets magisch, het was echt ontzettend geweldig. En toen ging het borrelen”, aldus de zangeres. “We hadden toch iets met z’n drieën, iets heel bijzonders, en dat hebben we nog steeds.”

Gedoe tijdens Songfestival

Treble kijkt achttien jaar na deelname aan het songfestival met het liedje Amambanda met gemengde gevoelens terug op het avontuur. Volgens Djem was er veel “gedoe”. “Het was moeilijk om de focus te hebben op het optreden, om jezelf te zijn”, zegt de zangeres. Het team rond Treble probeerde hen bijvoorbeeld anders neer te zetten dan waar ze zich prettig bij voelden. “Het was niet fijn en dat is ook de reden geweest dat we niet comfortabel op het podium hebben gestaan.”

Negatieve associatie

Ook gingen er dingen mis met de techniek en waren er problemen met de kleding. Het trio strandde bovendien in de halve finale. Het liedje Amambanda hebben ze vanwege de negatieve associatie daarna nooit meer gezongen. Ook bij de reünie zal dat niet gebeuren: “Niet dat liedje, maar wel Ramaganana.”