Zwangerschapsverlof Marieke Elsinga begonnen: ‘Lekker relaxen’

Het zwangerschapsverlof van Marieke Elsinga is begonnen. Voor de camera van RTL Boulevard vertelt de 37-jarige presentatrice dat ze de komende tijd “lekker” gaat relaxen. “Ik was er wel aan toe om het een beetje rustiger aan te doen”, zegt Elsinga, die in februari bekendmaakte een tweede kindje te verwachten.

Naar eigen zeggen was Elsinga de laatste tijd “warriger” tijdens het presenteren van de Qmusic-ochtendshow Mattie & Marieke. “Ik had echt het gevoel dat ik 130 procent moest inzetten en dan nog kwam er 80 procent uit voor mijn gevoel. Ik vind het wel raar dat ik een tijd weg ben. Verlof is goed, maar ik vind het ongezellig om bij Mattie en het hele team weg te zijn.” Begin juli kwam naar buiten dat Miljuschka Witzenhausen Elsinga vervangt gedurende haar verlof.

Sander, de vriend van Elsinga, is ook vrij. “Dat is fijn. We weten natuurlijk ook een beetje hoe het moet, want we hebben al een kindje”, vertelt ze. In augustus is Elsinga uitgerekend. In november 2022 beviel Elsinga van haar eerste kind, zoontje Jip.