Zwangere Irene Schouten deelt heftig bericht

Irene Schouten heeft last van extreme zwangerschapsmisselijkheid. De oud-schaatsster deelt dinsdag op Instagram beelden van zichzelf in het ziekenhuis.

“Deze periode had ik mij niet zo voorgesteld”, zegt de 31-jarige Schouten, die in verwachting is van haar eerste kind. “Heel blij met een gezond kindje in de buik, maar zelf veel last van de Hyperemesis gravidarum (HG). Vandaag voor de 2e dag op rij in het ziekenhuis waar er goed voor mij wordt gezorgd.”

Bij HG is er sprake van extreme misselijkheid en overgeven tijdens de zwangerschap. Ook onder anderen Bibi Breijman, prinses Catherine en Amy Schumer werden ermee gediagnosticeerd.